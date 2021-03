Benjamin NIREL

A l'écoute d'opportunités et développe son réseau professionnel.



Mon parcours atypique dans le domaine de la santé m' a permis d'acquérir les compétences transversales requises pour un poste à responsabilités.

Ma formation dans le domaine de la qualité me confère une culture de la qualité telle que la satisfaction du client, l'utilisation d'outils (PDCA, Ishikawa, Pareto, Gantt, Audits, Indicateurs, ....) et la maitrise des processus.



Mon expérience en tant que faisant fonction cadre du laboratoire m'a notamment amené à gérer un porte feuille d'achat de 50 fournisseurs. J'ai lancé, étudié et rédigé des rapports d'analyses d'appels d'offres. La gestion des stocks, la performance achats, le calcul de gain, le recrutement, la gestion d'équipes, le plan de formation sont des activités que je maîtrise.



Mes différents supérieurs hiérarchiques et collaborateurs apprécient la qualité de mon travail, ma diplomatie, ma rigueur et mon sérieux.



Un poste à responsabilités induit d'être régulièrement confronté à de multiples problématiques diverses et variées. J'ai démontré à plusieurs reprises que je suis capable de faire preuve de réactivité, de mobiliser les ressources humaines et matérielles avec efficacité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Gestion des achats

Management

Gestion de la qualité

Norme EN ISO 15189

CHRONOS

e-Magh2