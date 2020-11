Benjamin POLLENTES

Je suis une personne autonome, enthousiaste, communicative, entreprenante et polyvalente.

Prospecter de nouveaux marchés, développer le portefeuille clients par l'acquisition de comptes clés, négocier, gérer des projets complexes et techniques, autant d'activités qui me passionnent!



J'ai aujourd'hui une expérience consolidée de 13 ans dans des marché B2B concurrentiels et techniques. Grâce à ma motivation, mon goût pour les affaires et mon autonomie, j'ai toujours su surpasser les objectifs fixés par ma direction et augmenter significativement le chiffre d'affaires, ceci malgré le peu d'expérience dont je disposais à mon arrivée.



Riche de mes différentes expériences universitaires et professionnelles à l'étranger, je dispose aujourd'hui d'une grande capacité d'organisation, d'adaptation, d'un certain 'bagout', ainsi que d'une grande faculté d'interaction avec des interlocuteurs multiples et variés.



Fort de ces atouts je suis a un partenaire privilégié pour la gestion et le développement de votre portefeuille clients à l'étranger.



Spécialisations : négociation commerciale, achats, ventes, management de projets, management de clients clés, soutien technique et logistique, résolution de problèmes, connaissance du secteur industriel, maitrise de la supply chain, prospection commerciale, veille concurrentielle et sectorielle.



Mes compétences :

Vente complexe

Négociation

Logistique

Industrie automobile

Industrie aeronautique / defense / spatiale

Oil and Gaz

Industrie chimique et petrochimique

Management de projets

Technique

Gestion

Export

Management des ventes

Automobile

Grands comptes

Industrie

Achats

Aéronautique

Retail

Solution digitales