Benjamin RESENDE

Diplômé de l'école d'ingénieur, j'ai eu une formation sur l'IA ( Machine learning, deep learning, reinforcement learning ) et les choses autour (traitement de donnée/image/texte, réalité virtuel & augmenté)



Mon Stage de fin d'année fut à Enza Zaden, entreprise dans le secteur agroalimentaire ou j'y ai fait principalement du traitement d'image et de l'IA



J'ai des affinité avec le Python, le C++ et R(appris pour mon stage) mais j'ai déjà touché au C#(unity), lua, JS, java, C.



Je m'intéresse à différents domaine ou l'IA est/serait applicable : aéronautique/spatial, génétique, cybersécurité, mécatronique