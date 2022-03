Benjamin TAUPIAC

-Connaissance solide des langages de bases actuels du web HTML/CSS/PHP/JavaScript-Jquery

-Quelques notions en langages Python et Java

-Capable de développer des applications web en lien avec des bases de données PHP/SQL, framework JS/Firebase ou encore Node/Mongoose

-Logique forte. Capable de conceptualiser, établir le cahier des charges et réaliser un projet en fonction de mes compétences

-Bons acquis concernant la gestion des droits utilisateurs et sécurité en PHP ainsi quen JavaScript (React notamment)

-Très bonne connaissance de Windows, capable de travailler sur iOS

-Très bonne connaissance de Symfony (PHP) et React (JS/TS)

-Utilisation acquise de Visual Studio Code, Git, Composer, Doctrine...

-Notions de base pour Node, Wordpress, Prestashop, Flask...

-Compréhension et maîtrise rapide des outils informatiques

-Bonne connaissance du Pack Office et quelques bases en infographie

-Expérience de 2 ans en gestion déquipe/management/assignation du travail (logistique)

-Autonome, capacité dadaptation, curieux, persévérant, réactif et aime travailler en équipe

-Bon niveau danglais