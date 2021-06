Passionné par le numérique et ses évolutions, j'ai intégré lÉcole Supérieure du Digital, après avoir obtenu un baccalauréat technologique (STI2D). Cette formation polyvalente me permet dacquérir des compétences en développement web, création numérique et web marketing.







Mes compétences :

Adobe Illustrator

CSS

HTML

Wordpress

Adobe Photoshop

Adobe Premiere