Je suis un étudiant ambitieux en 2e année de master TNSID à l'INSA des hauts-de-france. Je recherche un stage de 6 mois à partir de mars 2022 pour compléter mon master 2. J'étudie l'intelligence artificielle et le big data. Ces enjeux me passionnent fortement grâce à mes projets scolaires et extra-scolaires.



Je suis curieux des autres secteurs de l'informatique où j'ai pu faire quelques projets tel que le développement web ou mobile.