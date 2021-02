Benoît BARDZINSKI

Directeur de projet Structure au sein de l'unité Bâtiment et Equipement d'INGEROP depuis 2012, Ingénieur d'études Structure depuis 2006 chez INGEROP, en charge des missions de:

Conception, Prédimensionnement, CCTP, Estimation des travaux, Négociations et Mises au point des marchés, Suivi et Direction des études technique en travaux. Management des équipes projet, Délégation de missions (géotechnique, diagnostics, soufflerie, géomètre)



Mes compétences :

Béton armé

Charpente bois

Charpentes métalliques

Terrassements et Fondations