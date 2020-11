Benoît BETTINELLI

Personne de contact et d'expérience, j'ai toujours exercé des fonctions commerciales au cours de ma carrière professionnelle.

A travers mon parcours, j'ai appréhendé différents secteurs d'activité, types de clientèle en franchissant chaque étape qui va du porte-à -porte jusqu'à l'encadrement.

Le marketing et la communication print et web me sont également familiers.

Homme de terrain, mon enthousiasme, mon professionnalisme et mes résultats performants sont reconnus dans les différentes sociétés qui m'ont employé et auprès de mes interlocuteurs.



Mes compétences :

Commercialisation

Marketing

Communication

Encadrement

Evénementiel

Gestion événementielle