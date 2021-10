Benoit CASSAGNAU

Professeur de FLE (Français Langue Étrangère) depuis quinze ans, j’ai découvert ma passion pour l’enseignement il y a longtemps. J’aime transmettre mon savoir, faire avancer les autres, être utile à la société. J’aime le contact, j’aime les gens. De plus, mon expérience en audiovisuel me permet d’introduire des ateliers pratiques, comme aller rencontrer des habitants, si les cours sont dans un pays francophone, faire des interviews et les monter ensuite en cours avec mes élèves.



Mes compétences :

Musique

Photographie

Microsoft Office

Bureautique