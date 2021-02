Je m'appelle Benoît COSTES, j'ai 34 ans, je suis ingénieur d’étude sénior en informatique.



J'occupe actuellement un poste de chef de projet pour la Banque Populaire.



Titulaire d'un DESS en informatique en 2003, j'ai acquis au cours de mes 10 ans d'expérience une bonne maîtrise des processus de développement informatique principalement dans le JAVA et dans les technologie Web.



Durant les 7 premières années, j'ai travaillé sur les parties techniques des projets : tout d'abord en tant que développeur puis expert technique ou chef de projet technique sur des projets JAVA.



J'ai ensuite souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en recherchant des missions plus orientées sur l'aspect métier des projets. Cette démarche m'a conduit à travailler en tant que concepteur pour i-BP (Informatique Banque Populaire), entreprise pour laquelle j'ai d'abord réalisé la conception fonctionnelle de projets au cœur de la stratégie d'entreprise avant de prendre le pilotage de projet.



Mes compétences :

Java J2EE

Chef de projet technique

Java

Web services

Conception fonctionnelle

JSP

CVS

My Sql

html

SVN

PVCS

Tomcat

Suivi de production

Rational Rose

XML

Modélisation UML

Swing

JUnit

SVG

SQL

Starteam

MQSeries

Javascript

Suivi de projet

XQUERY

Jetty

Hibernate

DB2

Xpath

XSLT

UML

Recette Fonctionnelle

Shell Unix

Conception technique

Spring

Animation de réunions

Ant

Jonas

Requisite Pro

CSS

Oracle