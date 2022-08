Benoit DE TARADE

J'écoute, offre, informe, rappel, estime, priorise, planifie, valorise et protège.



Durant près de 30 ans j'ai participé à une quarantaine de projets, dont les plus importants furent :

- La définition des trajectoires de migration cloud pour plus de 500 applications d'une assurance

- La définition de trajectoire de transformation du modèle d'une assurance Marocaine

- La définition de la trajectoire de modernisation d'une application centrale pour une assurance autour de microservices et de bus d'évènement en environnement cloud hybride.

- L'accompagnement de la transformation des périmètre flux et risque/finance pour une banque-assurance dans le cadre de l'externalisation de ses systèmes coeur.

- La conduite de la migration de 5500 poste de travail pour l'Europe de l'Ouest d'une entreprise pétrolière

- La conduite d'un projet mondial de développement d'un outil de gestion des approvisionnement

- La direction d'un pôle d'outsourcing des développements et du support

- La gestion de l'architecture et des développements d'un projet de webisation d'une application de gestion documentaire stratégique.



Fort de ces expériences j'ai développé une capacité analyse des besoins non plus IT centrique mais centrée sur les données, leurs usage et... leurs utilisateurs; Basée sur un approche marketing, elle commence par la compréhension des contraintes et attentes des utilisateurs finaux et cherche à définir des solutions viable répondants à de réelles problèmes et attentes.



Mes spécialités :

Pilotage d'innovation

Digitalisation

Données

Intelligence artificielle

Blockchain