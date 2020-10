Plus de 30 ans d expérience dans l'industrie de transformation du lait et particulièrement dans les ingrédients laitiers à destination des industries de l'agro-alimentaire.

Expériences de terrain, de projets de développement et d'optimisation, de gestion industrielle, de management.



Mes compétences :

Satisfaction client

Gestion industrielle

Manager

Qualité produit