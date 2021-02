Benoit GONZALEZ

Petit curieux de 29 ans avec une soif de découverte et d’apprentissage intarissable, j’ai toujours un livre, un journal ou un magazine sous la main. Je fais aussi beaucoup de sport dont du football en club (oui je l’avoue, j’adore courir après un ballon, qu'existe t-il de plus amusant ?). J’aime également m'ouvrir au monde extérieur en explorant des nouvelles contrées, cultures et traditions.



Je suis également un créactivateur, je m'amuse à inventer des mots, des textes. J'adore dessiner des scènes humoristiques inspirées du quotidien et photographier des choses qui sortent de l'ordinaire. J'aime l'improbabibilité, la rencontre, aller vers l'inconnu, expérimenter, me planter, analyser et recommencer. J’essaie toujours d’humaniser et de donner du sens aux actions que j’effectue et aux relations que j’établis.



Ce que j'apprécie professionnellement, c'est de dédier mes compétences, mes idées et mon énergie au service de projets passionnants.



Mes compétences :

Community management

Gestion de projet

Communication

Marketing

Réseaux sociaux

Rédaction

Adobe Photoshop