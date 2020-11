Passionné par le multimédia et fort de dix années dexpériences dans la gestion dune multitude de projets digitaux très diversifiés, ainsi que des équipes pluridisciplinaires, je recherche un poste à responsabilités en management de projets digitaux ou en tant que product owner, afin de combiner ma créativité et mes compétences, au sein dune équipe dynamique et enthousiaste.



Benoit Grelet

benoitgrelet@msn.com