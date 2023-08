Ingénieur, X-Télécom, 9 ans d'expérience dans le développement de stratégies numériques, de pilotage de grands programmes et de conseil à haut niveau.



- Conseil en stratégie et en organisation pour le développement d'activités numériques ;

- Repositionnement d'opérateurs publics ;

- Pilotage de grands programmes de système d'information et de services numériques pour les usagers ;

- Développement d'opportunités ;

- Réalisation de partenariats stratégiques pour l'accès à de nouveaux marchés.