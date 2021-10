Benoît MAILLET

Parcours atypique pour un passionné d'informatique:

Electro-mécanique, comptabilité-gestion, assurance et enfin informatique me donnent un regard ouvert sur tous mes projets.



Avant tout au service de l'utilisateur et de ses attentes, mes connaissances et ma vision pluri-disciplinaire de l'informatique les aident à trouver une solution à leur problématique.



Après plusieurs expériences réussies en développement et administration Lotus, J'ai aujourd'hui la chance d'approfondir mes connaissances de ces produits et d'envisager la découverte de la gamme complète des produits collaboratifs IBM et Microsoft.



Mes compétences :

Ibm Notes

Lotus Notes

Ibm Domino

Domino Designer

Lotusscript

Formula

Php

Mysql

Css

Xml

Xsl

Ibm Endpoint Manager

Ibm Smart Cloud Control Desk

Cisco

Netasq

Cyberoam

html

lotus Domino

réseaux

téléphonie IP

Vmware

Vpn

Checkpoint

informatique

Glpi

Active Directory

Développement informatique

saml

single signon

sso

Exchange

Office web access

Office 2013

Office 365

Migrations IBM domino to Microsoft Office 365

Maas 360

IBM traveler