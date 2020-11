Benoit MORIN

Solide expérience dans le secteur du commerce et de la vente de produits à forte valeur ajoutée. Développeur et déclencheur dopportunités, je souhaite mettre mes compétences et mon goût du résultat au service dune entreprise ambitieuse et performante



2019 à aout 2020 Responsable commercial industrie ACCES INDUSTRIE -500 pers-

24/32 & 47 -Agence de TONNEINS- 33 & 40 - Agence de CANEJAN- 64 & 65- Agence de ORTHEZ

Commercialisation des Marques : MANITOU (matériels de BTP),

JLG (nacelle),DULEVO (matériels de nettoyage), NISSAN (matériels de manutention).

Chiffre daffaires 2019 = 617 550 € répartition, 40 % location 60 % vente

Formateur pour les assistantes de la plateforme téléphonique

Intégration des nouveaux commerciaux (accompagnement)

Diagnostic des besoins et présentation de solutions adaptées.

Création du fichier client





2018 : CDS MANUTENTION Secteur Gironde & Lot & Garonne Attaché Commercial

Commercialisation de la Marque « CESAB »

Négociation des reprises de matériels

Mise en place de stratégie du développement commercial Marketing & communication du service après-vente



2017/2018: ADREXO (groupe HOPPS) secteur Sud Ouest Coordinateur colis local

Recruter, former et animer l'équipe des chauffeurs-livreurs



2002/ 2017 Responsable des ventes secteur JUNGHEINRICH FRANCE -1200 pers-

Agence Claye sous-bois. Agence de BORDEAUX. Agence de TOULOUSE

Mise en place de référencement pour les clients nationaux

Prise en charge des appels doffres

Développement et suivi du portefeuille clients,

Vente de solutions logistiques « clés en main » installation de rayonnage, de mezzanine Élaboration dentrepôt de stockage à partir dune page blanche.

Prospection et identification des décide