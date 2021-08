Benoit OBERHAUSER

Bonjour veuillez trouver ci-joint mon parcours professionnel:



-1) période de 2011 à 2019 cariste magasinier.

j'ai effectuer diverse mission au poste de cariste

ma plus grande expérience fut chez l'entreprise Hélion (usine de plasturgie)

j'y ai travaillé 5 ans de 2011 a 2016 en cdi au fil du temps j'ai

reçu plus de responsabilité par ailleurs je n'était plus très loin du poste de chef d'équipe.

ensuite l'entreprise a fermé pour cause de dettes aggravées.

j'ai pris congés durant la période du licenciement économique

en 2018 j'ai travaillé en tant que cariste magasinier chez Sicoly .

en 2019 ,j'ai pris connaissance que Hélion a réouvert ces portes sous un nouveau nom d'enseigne plastic print j'ai décidé d'y retourné en tant que cariste polyvalent durant 6 moi 04/2019 _10/2019



-2)pour au final décidé d'une reconversion professionnel au sein de l'informatique

plus précisément dans le développement web je suis actuellement une formation de base en informatique et suis des cours diplômant sur open Classroom j'ai effectuer le cours sur Html5 et Css3 .

et je suis actuellement le cours de 70 heures sur PHP .

je souhaite suivre une formation en alternance pour effectuer un BTS développeur d'application web et web mobile .



chère lecteur(s),trice(s)

je vous prie d'agrées mes salutations les plus

distinguées cordialement B.Oberhauser