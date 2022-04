Benoit PETIT-FORESTIER

Chef de projet informatique



Lieu d'exercice : Aix-en-Provence

Rectorat de l'académie Aix-Marseille

Direction Académique des Technologies et

des Systèmes d’Information (DATSI)

Département : Missions Nationales - Paye



Missions :

* Conduite des projets constituant le domaine Paye du SIERH du ministère de l'Education Nationale.

* Encadrement et animation d'une équipe de 5 ingénieurs.

* Maintenance évolutive d'applications J2EE

* Veille technologique et méthodologique.

* Formalisation des besoins des maitrises d'ouvrage du ministère



Mes compétences :

Java EE

Java Platform

Gestion de projet

Web

Informatique