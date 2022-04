Benoît PHARAND

Gestion de projet dans le secteur de la recherche et du développement;



Analyse, conseil et recommandation auprès des Conseils d’Administrations en ce qui concerne les aspects scientifiques, financiers, ressources humaines et matérielles;



Vision stratégique afin de permettre le positionnement d’organisme;



Contrôle des budgets avec rigueur et respect des politiques d’organismes;



Communique efficacement avec transparence y compris en situation de crise;



Recherche d’autofinancement pour le fonctionnement d’organisme.



Mes compétences :

Comptable

Agronome

Gestion de projets

Recherche scientifique