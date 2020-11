Benoit Pierre Michel KOUASSI DIT DUYTSCHAEVER

Professionnel et rigoureux dans mon travail, je recherche une entreprise sérieuse et dynamique, afin de mettre mon expérience, et mes compétences, au service de sa réussite.

J'apprends vite et je suis rapidement capable de m'insérer dans la politique de travail propre d'une entreprise. J'ai une excellente capacité à synthétiser et à appliquer efficacement les directives que l'on me transmet.

Souriant et concis, j'ai un bon relationnel avec le public , aussi bien professionnels que particuliers; je possède un bon sens de l'écoute et du service.

Je suis immédiatement disponible pour un entretien professionnel et pour une prise de poste.

0667155473. Benoit.



Mes compétences :

Production industrielle

Conception

Formation professionnelle

Bâtiment

Logistique

Métallographie

Second oeuvre

Encadrement

Décoration

Agencement d'espace

Chauffeur / Livreur

Contrôle qualité

Papeterie

Nettoyage des bâtiments

Cariste

Agencement de magasins

Production

Nettoyage industriel

Cariste CACES 3

HACCP