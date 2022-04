Benoit PINGUET

Directeur de Media & Compagnie, responsable du développement des programmes d’audience à destination des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, élaborés pour capter un trafic qualifié vers leurs propres canaux de réservation et s’assurer ainsi, une meilleure transformation en direct.



Ayant démarré ma carrière en 1995 en fondant – C3M – une agence web en conseil et management de projets multimédia. J'ai rejoint le groupe Fi-system, puis le groupe COLT Télécommunications France. Cofondateur d’une société de tirage photo en ligne PHOTOREFLEX.COM, j'ai ensuite pris le poste de Directeur de production chez TrackBusters (société américaine spécialisée dans le référencement internet SEO-SEA).



Fort d’une vingtaine d’années d’expérience dans le secteur du marketing digital au service de la visibilité des marques telles que Maybelline, Vichy, Biotherm, La Roche-Posay (L’Oréal), Armani, TF1, Schlumberger, Disney Interactive, DARTY, ou encore le Groupe Concorde Lafayette, j'ai acquis une maîtrise complète de l’optimisation du trafic web, Social Media dans une perspective toujours plus ROIste.





Mes compétences :

Conseil

Informatique