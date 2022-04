Benoît PITRE

Je recherche des prestations : formations ou petits tournages.



Voulant faire de la prise de vues, j'ai choisi de débuter à l'ECPA en cinéma puis de continuer dans la Gendarmerie en vidéo.

J'ai participé à la création de ce qui est maintenant le service de Productions Audiovisuelles de la Gendarmerie en 1980 puis j'ai aidé la Gendarmerie Marocaine à créer son propre service audiovisuel.



Parallèlement, j'intègre l'Ecole Louis Lumière en cours du soir en 1986. Je suis diplômé en image cinématographique en 1988.

Durant ma carrière en Gendarmerie, en plus de la fonction de chef-opérateur et responsable de cellule, je réalise et effectue le montage de nombreux vidéogrammes de communication interne, reportages, documentaires ou relatifs à des problèmes généraux d'instruction.



Maintenant, j'ai choisi de transmettre mon expérience tout en cherchant à rester dans la fonction.



Secrétaire Général de l'Association des Anciens Elèves de Vaugirard Louis Lumière depuis 2003 et membre de la CST (Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son) depuis 1988.



Mes compétences :

JRI

Photographie

Cinéma

Enseignement