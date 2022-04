Je réalise des images de synthèse ou des animations pour donner vie à un projet d'architecture, mes domaines de prédilection sont la promotion immobilière ou les concours d'architecture.

J'aime me surpasser, apprendre de nouveaux logiciels et m'informer sur les nouveautés.

Infographiste passionné depuis le plus jeune âge, n'hésitez pas à me contacter pour des informations ou autres.



Mes compétences :

Rendu 3d

Post production