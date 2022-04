Benoit PIVA

Agé de trente huit ans , je suis à la recherche d' un poste de technicien en installation ou maintenance des systémes energetiques dans les Alpes maritimes. Après avoir passé 17 années de service en tant que mécanicien naval au sein de la Marine Nationale , j'ai décidé de relancer ma vie professionnelle en m'inscrivant à une formation en alternance d'installateur thermique qui s'est terminée au mois de juin 2010.

A présent,titulaire d'un CAP et d'un BEP d'installateur sanitaire et thermique et je souhaiterais poursuivre mon parcours professionnel dans ce secteur d'activité .

Le fait d'avoir travaillé au sein de la Marine nationale m'a permis d'obtenir des connaissances mécaniques sur des systèmes thermiques ( Chaufferies,moteur de propulsion , diesels alternateurs ... ) , des systèmes climatiques ( Climatisations , frigo-vivres ) et des systèmes hydrauliques . Mais aussi d'acquérir des formations de soudeur , de vérificateur d'engin de levage , de carriste ...

De plus j'ai pu developper mon sens du travail en équipe et m'adapter à bon nombre de situations différentes tout en faisant preuve de dynamisme .

De par ma polyvalence,je pourrais occuper un poste de technicien (grâce à mes compétences techniques acquises tout au long de ma carrière) mais aussi de commercial (rédaction de devis, de rapports, de commandes...).



Mes compétences :

Chauffagiste

levage

Mécanicien

Mécanicien naval

Plombier

PLOMBIER CHAUFFAGISTE