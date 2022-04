Benoit PLA

Lien portfolio:Array



Installé sur Toulouse depuis 20 ans, et après avoir travailler dans la restauration pendant 15 années, j'ai décidé de changer de secteur d'activité afin de découvrir de nouveaux horizons et de m'épanouir dans le domaine du bâtiment.

Suite à ma formation de "technicien études du bâtiment" à l' AFPA de Toulouse(2011), j'ai travaillé de novembre 2011 à novembre 2013 à l'agence d'architecture de facto à Toulouse, où j'ai pu traduire par la CAO les souhaits et les exigences des architectes et des maîtres d'ouvrages tant sur le plan de la règlementation thermique, acoustique, de la sécurité incendie et de l' accessibilité des PMR .



J'ai réalisé au sein de l'agence tous les dossier de permis de construire (PC,PCMI,ERP) et travaillé en collaboration étroite avec les architectes sur les plans de la phase Esquisse jusqu’à la phase DCE.

La pratique des logiciels Archicad, Artlantis, Photoshop, Archiwizard m'a permis de réaliser divers projets tels que la rénovation et l'extension de la future mairie de Péchabou (31), la construction de 5 logements locatifs à Golfech (82), l'extension de la maison de retraite "la cerisaie" à Castelmaurou (31).....



Après mon licenciement économique en novembre 2013, je suis depuis le mois d avril 2014 au cabinet AS architectures ou je continue mon apprentissage des divers outils architecturaux.



Parallelement, je me suis installé en auto-entreprise depuis septembre 2014. Je propose mes compétences pour la réalisation de plans en phase esquisse et permis de construire, ainsi que la modélisation 3d et le rendu de divers batiments.



Mes compétences :

logiciels Archicad, Photoshop, Artlantis

Dossier permis de construire

Métrés second oeuvre

Dossier d'appel d'offres