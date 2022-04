Novances est un cabinet d'Expertise-comptable, d'audit et de conseil, membre du réseau NEXIA International. Nous accompagnons depuis plus de 30 ans les entreprises, les chefs d'entreprise et les entrepreneurs.

Le cabinet est représenté par 16 associés et s'appuie sur la compétence de 160 collaborateurs répartis sur 8 bureaux :

Paris ; Lyon ; Villefranche ; Annemasse ; Grenoble ; Saint Etienne ; Sophia Antipolis ; Nice



Dans le cadre du département Corporate Finance, nous accompagnons les chefs d'entreprises, les entrepreneurs et les investisseurs dans les missions suivantes :

- Sourcing de cibles

- Due diligence

- Mandat de cession, Mandat de recherche (négociations)

- Ingénierie financière

- Levée de fonds

- Evaluation

- Direction financière externalisée, accompagnement stratégique du dirigeant



Nous réalisons entre 5 et 10 opérations par an. Nos clients sont des PME de 2 M€ à 20 M€ de CA.



Notre Philosophie : L'engagement, le sérieux et le respect du travail



Bien à vous tous



Benoit POINAS



Mes compétences :

cession d'entreprise

M&A

corporate finance

Due Diligence

reprise d'entreprise

levée de fonds