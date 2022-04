Benoît POIX

Issu d’une formation Scientifique générale, je me suis spécialisé en Conception Mécanique Assistée par Ordinateur et en Design Industriel.



Polyvalent, Autonome, je dispose de facilités d’adaptation en général. Je suis intellectuellement curieux et n’hésite pas à découvrir, apprendre par moi-même.



Je dispose notamment d’une connaissance, d’une aisance d’utilisation et d’apprentissage des logiciels de CAO, Infographie, Webdesign, bureautique…



J'ai de nombreuses activités, j'ai participé de 2000 à 2010 à L’European Shell Eco Marathon au sein d’une équipe particulièrement performante avec notamment la Victoire en catégorie Diesel en 2006, 2007,2008 & 2009.



Je pratique en outre la photographie depuis 4 ans. Je suis passionné de musique et ai des goûts plutôt éclectiques.



Mes compétences :

CAD

CAO

CFAO

Conception

Conception mécanique

Design

Dessinateur

Dessinateur projeteur

Écologie

Economie

Energie

Mécanique

Ordinateur

Photo

Photographie

Projeteur

Spectacle

Video

Computer-Aided Design

Art

Gestion de projet

Graphisme