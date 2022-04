Benoit PONTROUE

President d'O3 experts . Fondateur DG de SOCIA3. solutions digitales et d'externalisations administratives, d'accompagnement sur les métiers comptabilité, finance RH,...



Après un parcours littéraire classique et une classe préparatoire HEC option économie j'ai suivi une formation de BA à l'ISEFI au sein du groupe ESC MARSEILLE PROVENCE (actuellement EUROMED) -



J'ai intégré le groupe SOREGOR en 1995 en qualité d'expert-comptable stagiaire. J'ai passé 4 ans chez KPMG de 1998 à 2002, j'ai rejoint le groupe SOREGOR après avoir créé un cabinet partenaire. Associé en 2003 et membre du comité de direction du groupe depuis mars 2008 à mars 2015. J'ai ensuite décidé de créer O3 experts.

Sur le plan de mon engagement sociétal, je suis Administrateur du MEDEF TOURAINE.Je suis en charge de la commission découverte et la commission relations avec les armées. Je suis membre du comité RSE du MEDEF NATIONAL. http://www.medef-touraine.fr

J'accompagne également des créateurs et des repreneurs d'entreprise dans le cadre du réseau entreprendre en val de Loire an qualité de membre du conseil d'administration de la région Centre en tant que responsable de la communication. http://www.reseau-entreprendre-val-de-loire.fr

Investi dans la RSE, je suis membre de la communauté des Entrepreneurs d’avenir. Entrepreneurs d’avenir veut promouvoir un nouveau modèle pour l’entreprise et la société : la «performance globale», où la compétitivité doit se conjuguer avec le respect de l’individu, de son bien-être au travail, des normes éthiques, sociales et environnementales.



Officier de réserve j'ai intégré en 94 le IV ème bataillon de l'école spéciale militaire de Saint Cyr avec une formation au management (major de la promotion 94/07 Capitaine Combaud de Roquebrune)http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php?ID=1020631 http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=94019

J'ai terminé mon service national en qualité d'officier à l'instruction au sein du 5ème régiment d'Hélicoptères de combat de Pau. Je m'investis dans la reconversion de militaires sur l'Indre et Loire auprès de la délégation militaire départementale



Mes compétences :

RSE

Développement durable

Rugby

Aviation