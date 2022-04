Benoît PORTE-RIVERA

Passionné par les produits et les domaines de très hautes technologies, je recherche un nouveau challenge dans les secteurs du spatial, de l'aéronautique ou encore du nautisme.



Spécialisé dans le marketing et les affaires, j'ai la volonté de gérer des missions à hautes valeurs ajoutées pour de grandes entreprises.



Etant mobile, je suis à même d'effectuer de longs déplacements ou encore de travailler à l'étranger.



Je suis une personne passionnée, motivée et curieuse, désireuse de nouveaux défis.



Mes compétences :

Web marketing

Indesign et Photoshop

Google analytics

Community management

Google adwords

Web designer

Pack office

eMarketing