Benoit PORTEVIN

Le rôle des Achats n’a cessé de prendre de l’ampleur, au fur et à mesure que leur valeur ajoutée à été reconnue.



Le travail effectué en amont de toute chaîne de valeur permet toujours les gains les plus importants. Et dans une économie toujours plus concurrentielle et soumises à de fortes et multiples contraintes, bien acheter, c’est s’offrir la garantie de pouvoir bien vendre.



Mais comment définir les critères du « bon » achat ? Quelques pistes ci-dessous :

- Qui répond à un besoin challengé, réévalué et donc optimisé

- Qui offre une relation fournisseur gagnant-gagnant, et toujours benchmarkée

- Qui permet une gestion financière saine et sereine, grâce à des conditions de paiement optimales

- Qui atteste enfin d’un esprit toujours en alerte, à l’écoute des nouveaux moyens d’Achats, des expériences menées, de l’innovation



C’est animé de ces convictions que j’ai rejoint CGI Business Consulting, afin d’accompagner les entreprises dans la maturation ou la confirmation/l’expansion de leur potentiel Achats.





Mes compétences :

Excel

Lengow

Achats

Sourcing

Project Management Office