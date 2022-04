Au cours de mes 36 années dans la Marine Nationale , j'ai rempli diverses fonctions : commandant, commandant en second, chef de service à bord des navires, professeur d'enseignement maritime en Guadeloupe, conseiller et chef de projet en mission de coopération de défense au Bénin, au Gabon et dernièrement au Congo-Brazzaville.

J'ai maintenant quitté la Marine et suis en retraite.



Mes compétences :

Conseil

Formation

Management

Navigation

Navigation maritime