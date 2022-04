Benoit POULIQUEN

Ingénieur diplômé de l'INSA de Rouen en génie mécanique et possédant une expérience professionnelle en tant qu'ingénieur en conception et calcul mécanique je suis actuellement à la recherche active d'un emploi dans le secteur de l'énergie ou de l'aéronautique.



Mes compétences :

Visual Basic

Traction

Reconnaissance

UNIX

Solidworks

Simulink

Python Programming

Matlab

FORTRAN

CATIA

C++

Aerospace Engineering

ANSYS