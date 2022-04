Benoît POUPARD

Fort d’une formation continue au CNAM en automatisme industriel, électrotechnique et énergétique, j’ai pu faire évoluer ma carrière de l’automatisme vers la gestion de projets électriques puis vers l’énergie.

J’assure en effet les rôles d’animateur performance énergie et de chargé de projets électriques sur un site papetier Arjowiggins. Le fait d’évoluer dans le cadre d’un process industriel complexe parmi les plus intensifs en énergie, me permet d’appréhender l’exercice d’une activité similaire dans un autre milieu.



Mes compétences :

Auditeur interne ISO50001

Curiosité

Gestion de projet

Rigueur

Autonomie

Habilitations électriques BR, BC, B2V Essais, HC,