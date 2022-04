Benoît PREEL

Bonjour, aujourd'hui dessinateur-projeteur en freelance, je l'ai été auparavant au sein d'une entreprise d'essais sur équipements dans le domaine du spatial et aéronautique à Toulouse.

Fort d'un grand professionnalisme, n'hésitez pas à me consulter pour vos travaux de mise en plan jusqu’à des projets complets allant de la définition du besoin jusqu'à la mise en œuvre.

De la collaboration à distance jusqu'en intégration complète, tout est envisageable, selon la localisation de votre entreprise. Quelque-soit l'envergure du projet, ma proposition sera évidemment basée sur une obligation de résultat et le respect des délais.

Mes expertises portent principalement sur

- la conception de moyens d'essais et leurs outillages

- l'intégration de moyens d'essais et servitudes dans leur environnement physique

Mais je saurais aussi répondre à votre demande dans tout autre domaine s'en rapprochant de près ou de loin (aéronautique, outillages de fabrication, machines spéciales, automobile, etc.).



Mes compétences :

Conception mécanique

Dessin industriel