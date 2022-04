Benoît PROT

L'homme d'une seule aventure qui m'a occupée 26 ans:L'ETUDIANT.

1975-2001:création et développement de l'Etudiant.

4 métiers pour informer les 15-25 ans et les publics proches:presse,édition,organisation de salons et internet.

Vente de l'Etudiant fin 1998 à Vivendi.

Depart de l'Etudiant en mai 2001.

Depuis:

-Entrepreneur par procuration:investissements dans 15 entreprises de secteurs très variés(Agregator,XTS Network,Oboulo.com,Numilog,Goûts de France,Inovia,Previsite,Terres de charme,etc.) dont le seul point commun est d'avoir de vrais entrepreneurs à leur tête.

-Création d'une nouvelle maison d'édition (2003):DABECOM qui publie une collection "Les 100 plus belles images" en partenariat avec des entreprises.

3 titres sortis:"Les 100 plus belles images de Pierrot" (avec Cointreau);"Les 100 plus belles images du Pneu" (avec Continental);"Les 100 plus belles images de l'Imprimerie" (avec La Fertoise).



Formation:ESCP(1973) et Maîtrise en Droit.



Une passion:la collection de journaux (de 1631 à 1950).