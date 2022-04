Benoit PROU

Cursus de relation Commercial :

Commercial itinérant pendant 15 ans

Téléprospecteur

Prospecteur



Je recherche un emploi de télévendeur, téléprospecteur, téléconseiller

"Être proactif : capacité de décisions, force de propositions, remontées d'informations

Adapter son argumentaire commercial selon le profil et les réactions des clients"

Savoir faire et savoir être : Capacité d'une très bonne "Relation Client" de part mes différentes expériences et formations.

"La seule chose qui se trouve entre un homme et ce qu'il veut dans la vie, c'est souvent simplement la volonté d'essayer et la foi pour croire que c'est possible"



Mes compétences :

Adapte son argumentaire commercial selon le profil

Travaille simultané sur support téléphonique et in

Maîtrise des techniques de télévente : négociation

Sens de l’écoute et du contact

Maitrise du pack office