Benoit QUELARD

Après 10 années d'expérience dans le domaine bancaire comme chargé patrimonial, formateur et enfin chargé d'affaire entreprise, j'ai crée avec Yoann BOULDAY Finance Conseil Bretagne en mai 2009.

En effet, désireux de replacer le relationnel et l'expertise au centre de la relation client j'accompagne les porteurs de projets sur toutes leurs demandes de financement .En collaboration avec des cabinets d'expertise comptable locaux et nationaux nous fiabilisons la démarche bancaire pour la réussite des projets .



Mes compétences :

Banque

Conseil