Benoit QUELQUEJAY

Après quelques années passées dans des fonctions commerciales et de direction d'agences de transport de marchandises (messagerie) j'ai créé en 1990 (plus de 20 ans déjà !) un cabinet de conseil en gestion de personnel.

Nous développons une activité de conseil opérationnel dans le domaine de la gestion individuelle de la relation Salarié / Employeur

La clientéle du cabinet est essentiellemnt constituée de PME dans des domaines d'activité très variés (transport, industrie alimentaire, distribution, commerce de gros, négoce de vins....)mais aussi de grands groupes.

Notre domaine d'expérience porte esseniellement sur la gestion de la relation individuelle salarié / employeur.

Certains de nos clients résument notre activité en "naissance, vie et mort du contrat de travail" dans son aspect administratif et juridique.