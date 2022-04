Benoit RAMUS

Bonjour à tous,



Voici donc venu le temps de l'annonce officielle de la mise en ligne de notre site : http://www.boatiful.com



Après de nombreux mois d'efforts, des litres de café, des papiers et des idées griffonnés par milliers, une accumulation de manque de sommeil évidente, des heures de téléphone, des centaines d'emails, de nombreux salons visités, des sites analysés, des conseils et des critiques écoutés...Bref, après une petite année de travail sur notre projet, nous avons le plaisir et l'immense joie de vous inviter à découvrir notre site internet : http://www.boatiful.com



Certes, c'est bien mais ce n'est que le début, nous en sommes conscients mais aujourd'hui nous allons enfin pouvoir franchir la première grande étape de notre jeune entreprise et commencer à tester notre concept, sa force et ses faiblesses.



Dans cette optique, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, commentaires et critiques. Et si vous trouvez ça plutôt bien, nous prenons aussi les compliments. Pour cela rendez vous sur NetOcéan, http://www.netocean.fr .



Merci et bonne visite sur Boatiful,



Benoit



