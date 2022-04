Benoit RAVIX

Mon CV vite fait...



Mes années de fac...



- Juin 1992 : Master « Aménagement du territoire et développement », Institut de Géographie Alpine, UJF, Grenoble, mention TB



- Avril 1993 : Diplôme Universitaire « Gestion des politiques européennes », Pôle Européen, UJF, Grenoble



- Juillet 1994 : Diplôme d’Etude Approfondie « Aménagement, gestion et environnement », mention TB,Institut de Géographie Alpine, UJF, Grenoble,



- Septembre 1996 : validation de la 2ème année de Thèse de Doctorat de Géographie financée par le MESR sujet : «L’intercommunalité : naissance des nouveaux pouvoirs politiques de la gestion du développement local », UJF, Grenoble





Mon parcours pro :



- 1991 à 1993 : Chargé d’Etude GIS Saint-Gervais Mont-Blanc

Missions : projet de développement touristique alternatif intégrant les problématiques identitaires, de développement local et durable - Université Joseph Fourier, Région Rhône Alpes, Etat.



- 1993 à 1994 : Chargé d’Etude SIG

Missions : développement d’une base de données départementales et mise en place d’un Système d’Information Géographique permettant d’optimiser la gestion économique des espaces forestiers - Office National des Forêts (38)



- 1994 à 1996 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche

Missions : enseignement universitaire, recherche en URA du CNRS, consultance auprès de collectivités - Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, UJF (Grenoble I)



- 1997 à 2001 : Chargé de Mission auprès de la Direction Générale et du Cabinet

Missions : accompagnement du développement de l’intercommunalité, étude d’impact des aides départementales, coordination transversale des interventions du Département auprès des communes - Conseil Général de l’Isère



- 2001 à 2004 : Directeur de l’Information et des Relations Extérieures

Missions : coordination, gestion, management des services communication, accueil, démocratie locale et cabinet (10 agents) - Ville de Sassenage (38)



- 2003 à 2010 : Chargé de cours universitaire

Missions : communication territoriale, organisation fonctionnelle des collectivités, gestion financière et fiscale des, mangement stratégique et opérationnel – IUT II GEA (UPMF), IGA (UJF), Grenoble



- 2004 à 2006 : Directeur Général Adjoint des services à la population

Missions : en appui auprès du DGS, coordination et développement des directions de l’enfance et de l’éducation, de la culture, de la citoyenneté, de la vie associative, des loisirs et des sports (150 agents) - Ville de Sassenage



-2006 à 2010 : Directeur Général des Services

Missions : Assurer la pérennité financière de la collectivité, moderniser et réorganiser les services, mettre en place une démarche globale de performance, mettre en œuvre les programmes transversaux d’Agenda 21, de démocratie participative et d’indicateurs de qualité, accompagner le changement (330 agents - budget 21M€) - Ville de Sassenage



- 2008 à 2010 : Directeur Office du Tourisme de Sassenage

Missions : Rétablir la solidité financière des équipements touristiques gérés par l’OT, développer les activités tourisme d’affaires et de proximité, valoriser le patrimoine historique et naturel (12 salariés - budget 850K€) – EPIC OT Sassenage



- depuis le 1er dec 2010 : Directeur Général des Services Ville de Megève (surcl 40/80.0000 hab, 350 agents, budget 50 M€), directeur du SIVOM du Jaillet, directeur du SIVU Praz sur Arly/Megève







Ma formation professionnelle et continue :



- 2005/2006 : itinéraire de professionnalisation « expertise financière et fiscale des collectivités territoriales », ENACT 34



- 2007 : itinéraire de professionnalisation « management stratégique et opérationnel », ENACT 34



- 2008 : itinéraire de perfectionnement « contrôle de gestion et approche gestionnaire des collectivités», ENACT 34



- 2009 : itinéraire de perfectionnement « performance des collectivités territoriales »,INET



- 2010 : itinéraire de perfectionnement « évaluation des politiques publiques », INET



Mes compétences :

procedures et montages complexes

Collectivités territoriales

Finances publiques

Management d'équipe

Management de projet

Restructuration/Réorganistaion