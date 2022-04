Benoit RÉNARD

Mon expérience dans le domaine du batiment depuis plus de 25 ans,ma permis de travailler en partenariat avec plus de 80 entreprises dans tous les corps de métiers,je conseil,dirige les clients qui ont des projets de rénovation,de construction et travaux divers , je leur fait bénéficier de mes prix en dessous du marché,car ayant travaillé chez des constructeurs de maisons individuelles,les entreprises sélectionnées pour leur qualité de travail,que je connait depuis de nombreuses années font de gros efforts, en échange,je leurs fournis des chantiers tous le long de l'année,tous le monde y est gagnant,je peut aussi m'occuper de leur trouver les meilleurs taux de crédit et des divers aides financieres.