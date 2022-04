Benoit RHEAULT

Je possède plus de 20 ans d’expérience en tant qu’Analyste Informatique dont près de 15 en client final dans un contexte international.



Mes fonctions m'ont permis de travailler sur de multiples projets d’implémentation et de mise à niveau des systèmes informatiques de gestion, tant sur le plan fonctionnel que technique.



Sur SAP et en SSII depuis 8 ans, j'ai participé, jusqu’à maintenant, à cinq cycles complets d’implémentation de solution SAP (Analyse de l’existant, Conception générale et détaillée, Réalisation, Recette, Formation, Reprise des données, Démarrage, Garantie) dans des sociétés de type PME et Grands Comptes.



Ces dernières années, je suis principalement intervenu en tant que consultant fonctionnel expert sur la partie Vente - Expédition - Facturation, dans des entreprises oeuvrant dans les secteurs d'activités suivants : Ingénierie et Conception, Fabrication industrielle, Distribution alimentaire.



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

SAP ABAP

SAP Sales and Distribution

Conception-rédaction

Animation de formations