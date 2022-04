Benoit RICO

En tant qu'Agent Général d'Assurances :



Mes priorités sont :

- Ecouter vos attentes

- Identifier vos besoins

- Diagnostiquer votre situation

- Vous apporter des conseils et des solutions adaptées



Ainsi je peux, par exemple, vous amener des solutions et des conseils en terme de :

- Défiscalisation

- Epargne

- Assurances de particuliers et de professionnels (Santé, Auto, Multirisque, ...)



Grâce à mes différentes expériences professionnelles, j’ai développé un sens relationnel et d’écoute ainsi qu’une faculté d’adaptation aux stratégies d'entreprise afin de répondre au plus près à vos attentes.

Les situations que j'ai pu rencontrer m’ont permis d’acquérir une réactivité et une endurance importante.



N° ORIAS : 15004102



Mes compétences :

Souci de la qualité du travail réalisé

Dynamisme

Placements

Gestion de patrimoine

Assurances