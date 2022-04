Benoît RIGOLOT

Ayant acquis des compétences en gestion de projet et développement de produits au travers de mon expérience professionnelle sur le poste d'ingénieur produit chez Décathlon, je souhaite à présent intégrer un poste mettant à profit mes compétences pluridisciplinaires au service de projets dynamiques et innovants.



Spécialité Science et Génie des Matériaux. INSA de Lyon



› Ma personnalité :

Dynamique, ouvert et motivé avec un très bon relationnel.

Goût pour le travail en équipe, à l'écoute et curieux.





› Ma formation INSA :

Formation généraliste en science et génie des matériaux.

Connaissances scientifiques et techniques sur les quatre classes de matériaux : Céramiques, Métaux, Composites et une préférence pour les matériaux polymères.

Thermodynamique, Mécanique, Corrosion, Physico-chimie



› Centres d'intérêt:



Sport :

Passionné par le sport de manière générale, plus particulièrement par la natation pratiquée pendant 13ans en compétition. Attrait particulier pour la nature et les sports de plein air : alpinisme, randonnée, trail, escalade, ski, canyoning et VTT



Voyages et raids humanitaires :

Voyage à vélo sur la route de la soie (18500km-Février 2018 à Juillet 2019)

Raid à vélo de 1500km en Patagonie chilienne (2015)

Raid humanitaire 4L Trophy au Maroc (Février 2014)

Tour d'Europe en sac à dos (3 semaines été 2013)

Côté ouest des États-Unis (5 semaines 2010)

Brésil, Bolivie, Paraguay, Argentine, Uruguay, Pérou, Italie, Espagne, Croatie, Angleterre, Égypte, Portugal, Asie centrale, Iran, Asie du sud, Népal, Inde, Canada, USA



Me contacter :

benoit.rig15@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement produit

Matériaux

Eco-conception

Production industrielle