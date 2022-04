Benoit ROBERT DE LATOUR

Ayant opéré durant 4 ans en tant que responsable administratif et financier, et étant juriste de formation, la palette de mes missions a été extrêmement large et me permet aujourd'hui de me rendre disponible au profit du monde associatif, entrepreneurial, sportif ou non.



D'un caractère passionné et humain, je saurais parfaitement m'intégrer au sein de votre équipe, apporter mon expérience professionnelle et personnelle notamment comme meneur d'équipe en sport collectif.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Juridique

Comptabilité

Communication

Juridique, Administrative, Financière