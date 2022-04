Benoit ROBILLARD

Bonjour



Mon CV pour plus de détails. N'hésitez pas à me contacter.

benoitrobi@yahoo.fr





Connaissances techniques et langues étrangères



Anglais : fluent

Espagnol : scolaire

Informatique : pack Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, Access), logiciels comptables (CHORUS), et de finance de marché (Reuters, Bloomberg)



Mes compétences :

Asset manager

bourse

Broker

Commercial

Échecs

Finance

Gestion actifs

Gestion de portefeuille

Manager

OPCVM

Sales

Tennis