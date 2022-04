Benoit ROESSLINGER

Ingénieur généraliste de formation (Mines de Paris), je me suis intéressé au secteur de l'énergie, par le biais des mathématiques appliquées et notamment des probabilités.

J'ai commencé par occuper un poste de développeur (C++, Java) au CEA qui m'a donné l'occasion d'approfondir mes connaissances en génie atomique, radioprotection, probabilités et développement orienté objet.

Depuis peu employé de Gaz de France, j'etudie aujourd'hui le domaine du Gaz en développant des outils d'aide à la décision (recherche opérationnelle) en VB, VBA, C++.

Mon parcours professionnel m'a permis d'avoir une connaissance

avancée des paradigmes du développement orienté objet, ainsi que des mathématiques appliquées.



Mes compétences :

Développement

Développement orienté objet

Ingénieur

JAVA

Mathématiques

Monte Carlo

Neutronique

Nucléaire

Physique

Physique Nucléaire

Probabilités

Processus stochastiques

Radioprotection

Recherche

Recherche Opérationnelle

VBA