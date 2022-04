Benoît ROLLAND

Actuellement chargé de clientèle, je souhaite mettre à profit mes compétences professionnelles acquises, au service d'une entreprise sérieuse et dynamique.

Maîtrise dans une société internationale de renom, mon portefeuille est doté d'une cinquantaine de clients.

Je réalise le suivi de la prestation et gère 70 salariés CDI temps complet et partiel.

La diversité et la richesse de mes tâches professionnelles me permettent à ce jour d'avoir un profil atypique et diversifié.





Mes compétences :

budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Internet

IBM AS400 Hardware

Government Legislation