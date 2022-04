Benoit ROSSAT

Commerce : gestion et suivi du processus des commandes France et Export, suivi et soutien commerciale, salons commerciaux, réception clients, SAV.

Gestion : analyse et reporting d'activités, résolution des litiges, suivi comptable et logistique, suivi des stocks, gestion documentaires

Marketing / Communication : création d’offre commerciale et support de présentation, analyse des marchés, relation presse, gestion support de communication (internet, réseaux sociaux, PLV, documentation…)



Mes compétences :

Export

Presse

Marketing

Anglais

Gestion commerciale

Microsoft Office

Organisation

Vins et spiritueux